Riscos nas paredes : Casca de legume do dia a dia retira manchas facilmente

Solução fácil promete tirar riscos da parede com ingrediente que iria para o lixo

Layne Brito - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Riscos de lápis, marcas de sapato, mãos sujas e pequenas manchas nas paredes fazem parte da rotina de muitas casas. O que pouca gente imagina é que a solução pode estar na cozinha e, mais especificamente, em algo que costuma ir direto para o lixo: a casca do pepino.

O pepino é formado majoritariamente por água e possui compostos naturais que ajudam na limpeza leve. A casca, em especial, combina umidade, textura suave e substâncias naturais que auxiliam a soltar a sujeira grudada na superfície da parede, sem agredir a tinta.

Diferente de produtos químicos ou esponjas ásperas, a casca do pepino não risca a pintura e não remove o acabamento, sendo indicada principalmente para paredes brancas ou de cores claras.

A leve abrasão natural ajuda a “quebrar” a sujeira superficial, enquanto a umidade evita que o pó se espalhe.

O uso é simples. Basta pegar um pedaço de pepino recém-descascado e esfregar a parte interna da casca diretamente sobre o risco ou mancha, fazendo movimentos leves e circulares.

Aos poucos, a marca começa a desaparecer. Em muitos casos, o resultado é visível em poucos segundos.

Outro ponto positivo é que o método não faz sujeira. A própria casca absorve parte da mancha durante o processo, dispensando baldes, produtos de limpeza ou esforço excessivo.

Após a aplicação, recomenda-se apenas passar um pano seco ou levemente úmido para finalizar.

Além da praticidade, a dica também chama atenção pelo lado sustentável, já que reaproveita um resíduo orgânico e evita o uso de produtos químicos fortes dentro de casa.

Por isso, o truque tem se espalhado rapidamente em vídeos e publicações nas redes sociais.

Apesar da eficácia, a recomendação é testar a técnica em uma pequena área antes, principalmente em paredes com tinta fosca ou mais sensível, para evitar qualquer alteração inesperada.

