TJ-GO abre inscrições para casamento comunitário gratuito LGBTQIAPN+ em Goiânia

Projeto contempla casais formados por pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais, neutras e outras identidades e orientações

Augusto Araújo - 23 de janeiro de 2026

Primeira edição de Casamento Comunitário LGBTQIAPN+ ocorreu em Goiânia no ano de 2024. (Foto: Divulgação/Arpen-GO)

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), em parceria com a Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) e a Corregedoria do Foro Extrajudicial, realizará a 2ª edição do Casamento Comunitário gratuito voltado à população LGBTQIAPN+.

A iniciativa busca garantir o acesso ao registro civil de casamento para casais em situação de vulnerabilidade social.

As inscrições estarão abertas a partir de segunda-feira (26) a 12 de fevereiro, ou até o preenchimento das 300 vagas disponíveis.

Os interessados devem se inscrever por meio de formulário eletrônico, que pode ser acessado por meio deste link.

A cerimônia está marcada para o dia 22 de maio, às 17h, e será realizada na área externa do Fórum Cível da Comarca de Goiânia.

Em 2024, a ação ocorreu no Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, em 28 de junho, quando 69 casais homoafetivos oficializaram a união.

Assim como nesta edição, o evento contou com a parceria dos cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais de Goiânia e da Região Metropolitana.

Avanços legais e números em Goiás

Os cartórios brasileiros passaram a realizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo em 2013, após a edição da Resolução nº 175 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Dois anos antes, em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, por unanimidade, a união homoafetiva, equiparando-a às uniões estáveis entre homens e mulheres — decisão considerada um marco histórico para os direitos civis no país.

Apesar dos avanços, os números mostram que os casamentos homoafetivos ainda representam uma parcela pequena do total.

Dados do Operador Nacional de Registro Civil indicam que, entre 2015 e 2025, foram realizados 4.934 casamentos homoafetivos em Goiás. Desse total, 4.707 foram casamentos civis, 126 religiosos e 101 transcrições de casamento.

No mesmo período, o estado registrou 368.032 casamentos, o que significa que as uniões homoafetivas representam apenas 1,27% do total.

