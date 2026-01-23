Três Graças: Bagdá é traído por capanga e luta pela vida

Traficante é baleado durante operação na Chacrinha e passa por cirurgia

Na Telinha - 23 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Bagdá (Xamã) é baleado e passa por cirurgia de emergência para a retirada da bala.

José Maria (Túlio Starling) é quem salva a vida do traficante com a ajuda de Consuelo (Viviane Araujo).

Paulinho (Romulo Estrela) comanda uma operação na Comunidade da Chacrinha ao lado do delegado Jairo (André Mattos) e de Juquinha (Gabriela Medvedovisky).

Leia mais o conteúdo completo aqui.