Três Graças: Briga com Zenilda deixa Arminda sem cabelo e com a cara quebrada

Advogada flagra Ferette com a amante e parte pra cima da falsiane

Nos próximos capítulos de Três Graças, Zenilda (Andréia Horta) flagra momento íntimo de Ferette (Murilo Benício) com Arminda (Grazi Massafera), dá na cara da vilã e arranca seus apliques.

A advogada ainda sai de casa e pede o divórcio.

Há muito tempo que a relação das duas anda estremecida.

Aos poucos, a mãe de Lorena (Alanis Guillen) foi se dando conta de que a filha de Josefa (Arlete Salles) não é tão amiga quanto ela acreditava.

