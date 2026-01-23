Três Graças: escândalo explode, Arminda perde aplique e leva tapa de Zenilda

Flagra de traição provoca ruptura definitiva entre o empresário e a advogada, que pedirá o divórcio

Na Telinha - 23 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) será confrontada por Zenilda (Andréia Horta) após ser flagrada em um momento de intimidade com Ferette (Murilo Benício).

A reação da advogada inclui agressão física e a retirada do aplique de cabelo da empresária, marcando o rompimento definitivo entre os envolvidos.

O embate ocorre após um período de desgaste na relação entre Zenilda e Arminda.

A convivência entre as duas havia se tornado tensa depois da vilã comparecer ao apartamento da advogada para informar que passaria a ocupar uma sala na fundação da família.

Na ocasião, comentários feitos pela megera atingiram a madame e também Lorena (Alanis Guillen), que presenciou a situação.

