Três Graças: Ferette acorda sem memória após surto e faz Zenilda chorar

Empresário diz não reconhecer fatos recentes depois de internação hospitalar

Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) afirmará ter perdido a memória ao despertar de um surto, deixando Zenilda (Andréia Horta) abalada.

A suposta amnésia ocorre após uma sequência de acontecimentos familiares que antecedem a internação do empresário.

Antes do episódio, Ferette descobre que Lorena (Alanis Guillen) mantém um relacionamento com Juquinha (Gabriela Medvedovisky) e decide expulsar a filha de casa.

