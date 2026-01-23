Três Graças: mala misteriosa assusta Gerluce após morte
Bagagens deixam residência no dia seguinte ao assassinato de Célio
Em Três Graças, Gerluce (Sophie Charlotte) se assusta ao ver três malas com rodinhas sendo retiradas de um casarão na manhã seguinte à morte de Célio (Otávio Müller).
A cena encerra os acontecimentos ligados ao crime.
Ao notar a movimentação, a cuidadora questiona Helga (Kelzy Ecard) sobre o conteúdo das bagagens, e a mulher responde que o material estaria sendo enviado para o inferno.
A trama já mostrou que o corpo de Célio foi esquartejado após o assassinato cometido por Arminda (Grazi Massafera).
A divisão do cadáver segue um método semelhante ao apresentado no caso de Elize Matsunaga, retratado na série Tremembé, do Prime Video.
Leia mais o conteúdo completo aqui.