Três Graças: mala misteriosa assusta Gerluce após morte

Bagagens deixam residência no dia seguinte ao assassinato de Célio

Na Telinha Na Telinha -
Três Graças: mala misteriosa assusta Gerluce após morte

Em Três Graças, Gerluce (Sophie Charlotte) se assusta ao ver três malas com rodinhas sendo retiradas de um casarão na manhã seguinte à morte de Célio (Otávio Müller).

A cena encerra os acontecimentos ligados ao crime.

Ao notar a movimentação, a cuidadora questiona Helga (Kelzy Ecard) sobre o conteúdo das bagagens, e a mulher responde que o material estaria sendo enviado para o inferno.

Leia também

A trama já mostrou que o corpo de Célio foi esquartejado após o assassinato cometido por Arminda (Grazi Massafera).

A divisão do cadáver segue um método semelhante ao apresentado no caso de Elize Matsunaga, retratado na série Tremembé, do Prime Video.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias