Três Graças: Zenilda enfrenta Ferette e compra briga pelo filho

Conflito familiar se intensifica após empresário impor condição ao relacionamento de Leonardo

Na Telinha - 23 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, Zenilda (Andreia Horta) assume posição de leoa no conflito familiar provocado pela reação de Ferette (Murilo Benício) ao relacionamento de Leonardo (Pedro Novaes) com Viviane (Gabriela Loran).

A advogada passa a confrontar diretamente o marido após ele impor ao filho a escolha entre o namoro e a herança.

A crise tem início durante um jantar organizado por Ferette para conhecer a namorada de Leonardo.

No encontro, o empresário adota uma postura hostil, motivado inicialmente pela crença de que Viviane pertence a uma condição social inferior.

Diante da situação, a farmacêutica interrompe o jantar e informa aos presentes que é uma mulher trans.

