Truque para devolver o brilho das bijuterias usando o que tem em casa, sem precisar gastar muito

Com truques simples e itens que quase todo mundo tem em casa, é possível recuperar o brilho das bijuterias de forma rápida e econômica

Layne Brito - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Captura de Tela/Youtube)

Com o uso diário, é comum que bijuterias percam o brilho e fiquem com aparência opaca. O contato frequente com suor, perfumes, cremes e a umidade contribui para esse desgaste, levando muitas pessoas a acreditarem que as peças não têm mais solução.

No entanto, alguns cuidados simples feitos em casa podem recuperar o visual e prolongar a durabilidade dos acessórios.

Um dos métodos mais seguros e eficazes utiliza apenas água morna e detergente neutro. Basta misturar os dois em um recipiente pequeno e deixar as bijuterias de molho por cerca de cinco a dez minutos.

Depois, a limpeza deve ser feita com uma escova de dentes de cerdas macias, sempre com movimentos leves, especialmente em áreas com detalhes.

Após esse processo, o ideal é enxaguar bem em água corrente e secar completamente com um pano macio. Esse cuidado evita manchas e ajuda a manter o brilho por mais tempo.

Em muitos casos, apenas esse procedimento já é suficiente para melhorar significativamente a aparência das peças.

Para bijuterias que apresentam escurecimento leve, outra alternativa é o uso do bicarbonato de sódio, aplicado com cautela.

A recomendação é misturar uma pequena quantidade do produto com algumas gotas de água, formando uma pasta suave. A aplicação deve ser delicada e rápida, seguida de enxágue imediato, já que o bicarbonato pode ser abrasivo.

Como limpar joias de ouro e peças banhadas a ouro

Joias de ouro e peças banhadas exigem atenção redobrada para não desgastar o material. O ideal é utilizar apenas água morna e detergente neutro, deixando as peças de molho por poucos minutos.

A limpeza deve ser feita com pano macio ou escova de cerdas bem suaves. Produtos abrasivos e esfregões devem ser evitados, pois podem remover o banho de ouro e comprometer o acabamento.

Como limpar bijuterias de aço inoxidável

As bijuterias de aço inoxidável são mais resistentes, mas também acumulam sujeira e oleosidade com o tempo. Para a limpeza, basta lavar com água morna e detergente neutro, esfregando levemente com uma esponja macia ou pano.

Após o enxágue, a secagem completa é essencial para evitar manchas e manter o brilho natural do material.

Como limpar e remover a oxidação de joias de prata

A prata costuma escurecer devido à oxidação natural. Para remover esse aspecto, uma solução simples é usar bicarbonato de sódio com água morna, formando uma pasta leve.

A aplicação deve ser suave, com pano macio, seguida de enxágue e secagem imediata. Em casos mais intensos, produtos específicos para prata são os mais indicados, pois preservam o material sem danificá-lo.

Especialistas alertam que esses truques não são indicados para peças com pedras coladas, pintura, verniz ou acabamento sensível. Nessas situações, a recomendação é apenas limpar com pano seco e armazenar corretamente.

Além da limpeza, a forma de uso e armazenamento influencia diretamente na conservação das joias e bijuterias. Evitar contato com perfumes, retirar as peças antes do banho e guardá-las em local seco e separado ajuda a prolongar o brilho e a vida útil dos acessórios.

