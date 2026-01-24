Alemão critica Cowboy no BBB 26 e aponta erro fatal: "Não aprendeu o básico"
Campeão da sétima edição do reality comentou a postura do antigo rival em rede social e analisou estratégia de jogo
Diego Gasques, o Alemão, utilizou seu perfil no Instagram para comentar o desempenho de Alberto Cowboy no BBB 26.
O vencedor da sétima edição do programa questionou as escolhas do participante e a possibilidade de ele repetir o papel de antagonista na atual temporada.
“Pqp!
Não dá para torcer pro Cowboy.
Ele não aprende.
Vai virar vilão de novo se juntar com o Brígido”, afirmou Alemão.
Para ele, a aliança com outros competidores pode prejudicar a imagem de Alberto perante o público.