Alemão critica Cowboy no BBB 26 e aponta erro fatal: "Não aprendeu o básico"

Campeão da sétima edição do reality comentou a postura do antigo rival em rede social e analisou estratégia de jogo

Na Telinha - 24 de janeiro de 2026

Diego Gasques, o Alemão, utilizou seu perfil no Instagram para comentar o desempenho de Alberto Cowboy no BBB 26.

O vencedor da sétima edição do programa questionou as escolhas do participante e a possibilidade de ele repetir o papel de antagonista na atual temporada.

“Pqp!

Não dá para torcer pro Cowboy.

Ele não aprende.

Vai virar vilão de novo se juntar com o Brígido”, afirmou Alemão.

Para ele, a aliança com outros competidores pode prejudicar a imagem de Alberto perante o público.

Leia conteúdo completo aqui.