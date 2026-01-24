BBB 26: Ana Paula reclama de Marciele e Maxiane e mantém distanciamento: "Não sou palhaça"

Jornalista desabafou sobre as sisters em conversa com Juliano Floss, Leandro e Marcelo

Na Telinha - 24 de janeiro de 2026

Ana Paula Renault desabafou sobre o rompimento com Maxiane e Marciele no BBB 26 em conversa com Juliano Floss e Leandro – em dado momento, Marcelo também se posicionou.

A jornalista deixou claro que desaprovou o fato de o seu grupo não ter defendido Milena dos ataques de Matheus.

“Eu sei que vocês são amigos, mas não estou nem aí.

A Cunhã é igualzinha ao Brigido, ela só tem uma personalidade mais legal.

Mas ela é a mesma coisa, quer ficar legal com todo mundo”, disparou o tiktoker.

Leia conteúdo completo aqui.