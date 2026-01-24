BBB 26: Brigido e Jordana detonam Ana Paula: "Quer que eu grite"

Pipocas falaram mal da veterana em conversa com Alberto Cowboy

BBB 26: Brigido e Jordana detonam Ana Paula: "Quer que eu grite"

Em conversa com Jordana e Alberto Cowboy, Brigido falou de seu enfrentamento com Ana Paula Renault no BBB 26.

O integrante do movimento legendários afirmou que a jornalista quer que ela seja mal visto fora da casa.

“Lá fora, eu via a Ana Paula e admirava.

Ela é divertida pra conversar e tal, mas a convivência é muito chata.

É aquela pessoa que você espera o tempo todo ela te soltar alguma coisa.

Na festa, eu não relaxei.

A gente tava bem afastada, não conseguia ficar bem e já tô preparada se ela vier, porque uma hora ela vai vir em mim.

Ela vai vir com a mesma narrativa de que a Aline é planta.

Mas eu não vou deixar ela criar essa narrativa pra cima de mim, não!”, comentou a advogada.

