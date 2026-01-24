BBB 26: Brigido e Jordana detonam Ana Paula: "Quer que eu grite"
Pipocas falaram mal da veterana em conversa com Alberto Cowboy
Em conversa com Jordana e Alberto Cowboy, Brigido falou de seu enfrentamento com Ana Paula Renault no BBB 26.
O integrante do movimento legendários afirmou que a jornalista quer que ela seja mal visto fora da casa.
“Lá fora, eu via a Ana Paula e admirava.
Ela é divertida pra conversar e tal, mas a convivência é muito chata.
É aquela pessoa que você espera o tempo todo ela te soltar alguma coisa.
Na festa, eu não relaxei.
A gente tava bem afastada, não conseguia ficar bem e já tô preparada se ela vier, porque uma hora ela vai vir em mim.
Ela vai vir com a mesma narrativa de que a Aline é planta.
Mas eu não vou deixar ela criar essa narrativa pra cima de mim, não!”, comentou a advogada.