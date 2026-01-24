BBB 26: Marcelo expõe incômodo com Ana Paula: "Me deixou intrigado"
Brother abriu o coração em conversa com Babu Santana e Juliano Floss
Em conversa com Babu Santana e Juliano Floss no Quarto do Líder do BBB 26, Marcelo revelou que ficou sem entender a postura de Ana Paula Renault.
Incomodada com a falta de apoio a Milena na treta com Matheus, a sister avisou que não mais jogaria em grupo.
“Muita coisa aconteceu hoje e uma coisa me deixou intrigado.
Sabe do acontecido com a Milena?
O que me intrigou foi que a Ana Paula chegou lá dentro e começou a soltar: ‘Seus amigos não te defendem, Milena’.
Eu fiquei intrigado, porque a gente deu uma conversada em relação a voto…”, comentou o médico.