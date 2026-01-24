BBB 26: Matheus critica Ana Paula e revela vontade de enfrentá-la no paredão
Bancário trocou uma ideia com Sol Vega e detonou a rival
Ana Paula Renault segue sendo o assunto principal de Matheus no BBB 26.
Em conversa com Sol Vega no quarto, o gaúcho criticou a loira e disse que está pronto até para enfrentá-la no paredão deste domingo (25).
“A Ana Paula me chamou de lixo!
Capaz que eu vou chorar porque a Ana Paula me chamou de lixo.
Mas se eu chamar, sou a pessoa mais prepotente do mundo”, reclamou o bancário.
“Ih, ela tá começando a se perder.
Mas que horas foi isso?”, afirmou a veterana.