BBB 26: Matheus critica Ana Paula e revela vontade de enfrentá-la no paredão

Bancário trocou uma ideia com Sol Vega e detonou a rival

Ana Paula Renault segue sendo o assunto principal de Matheus no BBB 26.

Em conversa com Sol Vega no quarto, o gaúcho criticou a loira e disse que está pronto até para enfrentá-la no paredão deste domingo (25).

“A Ana Paula me chamou de lixo!

Capaz que eu vou chorar porque a Ana Paula me chamou de lixo.

Mas se eu chamar, sou a pessoa mais prepotente do mundo”, reclamou o bancário.

“Ih, ela tá começando a se perder.

Mas que horas foi isso?”, afirmou a veterana.

