BBB 26: Maxiane e Marciele criticam Ana Paula e decretam rompimento: "Não tenho medo"

Influencer e cunhã tiveram uma longa conversa após o desentendimento que rolou com a jornalista

Na Telinha - 24 de janeiro de 2026

A aliança entre Ana Paula Renault e Maxiane e Marciele foi pelos ares no BBB 26.

Após a jornalista romper com o grupo pela falta de apoio na situação envolvendo Milena e Matheus – o gaúcho acusou a loira de ser “patroa” da babá -, as duas pipocas criticaram a veterana.

“Eu não gosto do ‘se não tá comigo, se não concorda comigo’…

Eu não gosto disso”, afirmou Maxiane.

“E como a gente fica sem contato, sem conversar?”, questionou Marciele.

“Lembra que na primeira vez que a gente conversou, tava todo mundo no quarto e ela falou assim ‘a gente vai jogando e mais pra frente cada um por si’.

Ela disse.

Da primeira vez que a gente foi falar do negócio, que se sentiu traída e tal”, lembrou a pernambucana.

