Coração Acelerado: Zilã sente cheiro de chifre e dispara: "Quer me deixar doida?"

Alaorzinho passa a noite com Janete e joga a culpa na chuva

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Alaorzinho (Daniel de Oliveira) reencontra Janete (Letícia Spiller) e passa a noite relembrando o passado.

Na manhã seguinte, Zilá (Leandra Leal) questiona onde o marido estava e o empresário diz ter ficado preso na estrada por causa da chuva.

A mãe de Agrado (Isadora Cruz) e o pai de Naiane (Isabelle Drummond) se encontram por acaso, quando a cantora estiver prestes a embarcar em um ônibus, mas vê uma cachorrinha escapar da dona e corre para tentar pegá-la.

