Eliminada do BBB 26, Aline Campos expõe erro de Sol e alerta: "Para não perder a razão"

Aline Campos abriu o jogo sobre sua torcida e revelou conselho estratégico que deu para a aliada antes de deixar o confinamento

Primeira eliminada do BBB 26, Aline Campos já começou sua maratona de entrevistas fora da casa.

Em tom de desabafo, a modelo e atriz revelou para quem vai sua torcida no reality e não poupou críticas construtivas à postura de uma de suas favoritas: Sol Vega.

Aline demonstrou que, apesar do pouco tempo, criou laços fortes.

“Minha torcida vai para Sol Vega, para a Jordana, para a Gabi (Gabriela Saporito).

E eu gosto muito do Juliano Floss também.

Eu gosto do Brigido”, afirmou a ex-sister.

