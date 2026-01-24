Eliminada do BBB 26, Aline Campos expõe erro de Sol e alerta: "Para não perder a razão"
Aline Campos abriu o jogo sobre sua torcida e revelou conselho estratégico que deu para a aliada antes de deixar o confinamento
Primeira eliminada do BBB 26, Aline Campos já começou sua maratona de entrevistas fora da casa.
Em tom de desabafo, a modelo e atriz revelou para quem vai sua torcida no reality e não poupou críticas construtivas à postura de uma de suas favoritas: Sol Vega.
Aline demonstrou que, apesar do pouco tempo, criou laços fortes.
“Minha torcida vai para Sol Vega, para a Jordana, para a Gabi (Gabriela Saporito).
E eu gosto muito do Juliano Floss também.
Eu gosto do Brigido”, afirmou a ex-sister.