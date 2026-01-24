Êta Mundo Melhor: Sandra descobre que Ernesto vai morrer e ela terá que dividir a herança

Vilã confirma que Anabela é filha do malandro e pensa em se livrar da menina

Na Telinha Na Telinha -
Êta Mundo Melhor: Sandra descobre que Ernesto vai morrer e ela terá que dividir a herança

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Sandra (Flávia Alessandra) descobre que Ernesto tem pouco tempo de vida e o convence a fazer um seguro para ficar com o dinheiro, mas confirma que terá que dividir a herança com Anabela (Isabella Carvalho) e pensa em como se livrar da menina.

Antes de morrer, Miriam (Letícia Sabatella) convence Estela (Larissa Manoela) a contar a verdade para a menina, causando revolta na garotinha que sente que a sua vida é uma grande mentira.

Leia conteúdo completo aqui.

Leia também

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.