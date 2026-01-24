Êta Mundo Melhor: Sandra descobre que Ernesto vai morrer e ela terá que dividir a herança
Vilã confirma que Anabela é filha do malandro e pensa em se livrar da menina
Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Sandra (Flávia Alessandra) descobre que Ernesto tem pouco tempo de vida e o convence a fazer um seguro para ficar com o dinheiro, mas confirma que terá que dividir a herança com Anabela (Isabella Carvalho) e pensa em como se livrar da menina.
Antes de morrer, Miriam (Letícia Sabatella) convence Estela (Larissa Manoela) a contar a verdade para a menina, causando revolta na garotinha que sente que a sua vida é uma grande mentira.