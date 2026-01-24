Êta Mundo Melhor: segredo explode, herança vem à tona e Anabela passa a correr perigo

Descoberta sobre paternidade altera disputas e provoca reação em cadeia na trama

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Anabela (Isabelly Carvalho) passa a correr risco após a revelação de que é herdeira de Ernesto (Eriberto Leão).

A informação muda o foco das disputas envolvendo a família e coloca a menina no centro dos conflitos ligados à herança.

A situação começa a se desenhar quando Celso (Rainer Cadete) descobre que Estela (Larissa Manoela) é a mãe biológica de Anabela, e não sua irmã.

A partir dessa informação, Sandra (Flávia Alessandra) passa a relacionar os fatos e conclui que Ernesto tem uma filha.

