Êta Mundo Melhor: segredo explode, herança vem à tona e Anabela passa a correr perigo

Descoberta sobre paternidade altera disputas e provoca reação em cadeia na trama

Na Telinha - 24 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Anabela (Isabelly Carvalho) passa a correr risco após a revelação de que é herdeira de Ernesto (Eriberto Leão).

A informação muda o foco das disputas envolvendo a família e coloca a menina no centro dos conflitos ligados à herança.

A situação começa a se desenhar quando Celso (Rainer Cadete) descobre que Estela (Larissa Manoela) é a mãe biológica de Anabela, e não sua irmã.

A partir dessa informação, Sandra (Flávia Alessandra) passa a relacionar os fatos e conclui que Ernesto tem uma filha.

