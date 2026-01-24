Grave acidente na GO-080 deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida

Com o impacto, o carro ficou destruído, o que exigiu atuação das equipes de salvamento para atender as vítimas

Veículo teria saído da pista e, em seguida, capotado. (Foto: Reprodução)

No final da noite desta sexta-feira (23), um capotamento ocorrido na GO-080, na saída para Goiânia e no sentido Nerópolis, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e deixou uma pessoa morta no local e outra em estado grave.

O Portal 6 apurou que o acidente aconteceu por volta de 23h40, antes de uma ponte, na região do bairro Nova Cidade. O veículo teria saído da pista e, em seguida, capotado.

Com o impacto, o carro ficou destruído, o que exigiu atuação das equipes de salvamento para atender as vítimas. Apesar dos esforços, uma delas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local.

A segunda vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao hospital em estado grave.

As circunstâncias do acidente devem agora ser apuradas.

