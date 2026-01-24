Leandra Leal revela conexão entre Coração Acelerado e Cheias de Charme

Vilãs na nova trama das sete, atrizes revivem parceria de 2012 e celebram DNA de sucesso em comum: "Realizar através da arte"

Na Telinha - 24 de janeiro de 2026

Mais de uma década após o fenômeno das Empreguetes em Cheias de Charme (2012), Leandra Leal e Isabelle Drummond estão de volta à cena em Coração Acelerado, nova aposta da Globo.

Desta vez, no entanto, as atrizes deixam de lado os aventais de Cida e Rosário para assumirem postos de vilania na trama das 19h.

Apesar da mudança de perfil das personagens, Leandra Leal aponta que a essência da nova produção conversa diretamente com o clássico de 2012.

“Assim como Cheias de Charme, essa novela tem mulheres tentando realizar um sonho, tem essa dupla feminina que está em busca de se realizar através da arte”, explicou a atriz em entrevista à Veja.

