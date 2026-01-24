Leandra Leal revela conexão entre Coração Acelerado e Cheias de Charme

Vilãs na nova trama das sete, atrizes revivem parceria de 2012 e celebram DNA de sucesso em comum: "Realizar através da arte"

Na Telinha Na Telinha -
Leandra Leal revela conexão entre Coração Acelerado e Cheias de Charme

Mais de uma década após o fenômeno das Empreguetes em Cheias de Charme (2012), Leandra Leal e Isabelle Drummond estão de volta à cena em Coração Acelerado, nova aposta da Globo.

Desta vez, no entanto, as atrizes deixam de lado os aventais de Cida e Rosário para assumirem postos de vilania na trama das 19h.

Apesar da mudança de perfil das personagens, Leandra Leal aponta que a essência da nova produção conversa diretamente com o clássico de 2012.

Leia também

“Assim como Cheias de Charme, essa novela tem mulheres tentando realizar um sonho, tem essa dupla feminina que está em busca de se realizar através da arte”, explicou a atriz em entrevista à Veja.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.