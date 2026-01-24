Não é o Coliseu, nem a Fontana di Trevi: o lugar esquecido em Roma que poucos conhecem e vale muito a pena

Galeria impressiona pela coleção de arte, luxo preservado e ambiente tranquilo no coração de Roma

Layne Brito - 24 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Instagram)

Entre tantos pontos famosos de Roma, um lugar ainda passa despercebido por muitos visitantes, mesmo estando no centro da cidade.

A Galleria Doria Pamphilj é considerada uma das coleções privadas de arte mais importantes da Itália e oferece uma experiência diferente dos museus lotados da capital.

A galeria abriga uma coleção impressionante de pinturas, esculturas e mobiliários originais pertencentes à família Doria Pamphilj, uma das mais poderosas da história romana.

Entre os destaques estão obras de Caravaggio, Rafael, Ticiano e Velázquez, além de salões ricamente decorados, espelhos dourados e corredores que mantêm a atmosfera do século 17.

Um dos grandes atrativos é o famoso retrato do Papa Inocêncio X, pintado por Velázquez, considerado uma das obras mais impactantes do artista espanhol.

A Galleria Doria Pamphilj está localizada na Via del Corso, uma das ruas mais movimentadas de Roma. Apesar da localização central, a entrada é discreta, o que faz com que muitos passem pelo local sem perceber que ali se esconde um verdadeiro tesouro artístico.

A melhor dica é visitar a galeria no meio da manhã ou no início da tarde, quando o fluxo de visitantes costuma ser menor. Como o espaço não recebe as mesmas multidões do Vaticano ou do Coliseu, o passeio é mais calmo e permite apreciar as obras com tranquilidade.

Para quem gosta de arte, história e quer fugir dos roteiros óbvios, a Galleria Doria Pamphilj é uma parada obrigatória e prova que Roma ainda guarda experiências únicas fora do circuito tradicional.

