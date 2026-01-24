PRF apreende motorista conduzindo ônibus com 47 passageiros e sem CNH adequada na BR-116
Abordagem de rotina terminou com irregularidades graves e medidas imediatas para evitar risco durante a viagem
Uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116 levantou um alerta direto sobre segurança no transporte de passageiros. Durante a ação, a equipe parou um ônibus com 47 pessoas e identificou uma irregularidade grave no comando do veículo.
A ocorrência aconteceu na manhã de segunda-feira (19), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, por volta das 10h. Conforme a PRF, o motorista apresentou apenas Permissão para Dirigir, na categoria AB, que permite conduzir carros e motocicletas.
No entanto, a lei exige a categoria D para ônibus e transporte coletivo, além de requisitos específicos para esse tipo de atividade.
Por isso, os policiais enquadraram o caso como exercício ilegal de profissão e registraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), com compromisso de comparecimento ao Juizado Especial.
Além disso, a equipe encontrou outras irregularidades durante a fiscalização e aplicou sete autuações, em sua maioria de natureza gravíssima. Segundo a PRF, o ônibus saiu do distrito de Inhobim, também na região de Vitória da Conquista.
Para evitar risco durante o trajeto, a PRF reteve o veículo e só autorizou a continuidade da viagem após a chegada de outro motorista habilitado.
A corporação reforçou que a habilitação correta reduz riscos na rodovia e protege quem depende do transporte coletivo.
