Três Graças: Arminda se muda para a casa de Ferette e sofre rejeição

Vilã tenta ocupar o lugar deixado por Zenilda e quebra a cara

Nos próximos capítulos de Três Graças, Zenilda (Andréia Horta) descobre o caso de Ferette (Murilo Benício) com Arminda (Grazi Massafera) e sai de casa.

Já a vilã não perde tempo e aparece de mala e cuia no apartamento de luxo do amante, mas será rejeitada pelo crápula.

A relação da mãe de Leonardo (Pedro Novaes) com a filha de Josefa (Arlete Salles) começou a azedar quando a advogada reconhece Rogério (Eduardo Moscovis) na rua e acaba derrubada no chão pela dona cobra.

Por pouco, ela não foi atropelada por um ônibus.

