Três Graças: Misael força beijo, apanha de Consuelo e confusão explode na Chacrinha
Tentativa de reaproximação termina em agressão após intervenção policial
Nos próximos capítulos de Três Graças, Misael (Belo) tenta retomar o relacionamento com Consuelo (Viviane Araujo) e acaba agredido por ela após roubar um beijo.
A sequência ocorre depois de a manicure ter denunciado aos moradores da Chacrinha os planos do ex-companheiro contra Ferette (Murilo Benício).
Na trama, Consuelo procura o grupo de justiceiros da comunidade para relatar que Misael pretende assassinar Ferette.
Confrontado, ele afirma que desistirá da ideia, embora não cumpra o que promete.