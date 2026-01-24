Três Graças: Misael força beijo, apanha de Consuelo e confusão explode na Chacrinha

Tentativa de reaproximação termina em agressão após intervenção policial

Na Telinha - 24 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Misael (Belo) tenta retomar o relacionamento com Consuelo (Viviane Araujo) e acaba agredido por ela após roubar um beijo.

A sequência ocorre depois de a manicure ter denunciado aos moradores da Chacrinha os planos do ex-companheiro contra Ferette (Murilo Benício).

Na trama, Consuelo procura o grupo de justiceiros da comunidade para relatar que Misael pretende assassinar Ferette.

Confrontado, ele afirma que desistirá da ideia, embora não cumpra o que promete.

