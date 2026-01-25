BBB 26: 5 posicionamentos que fizeram de Juliano Floss o novo namoradinho do Brasil

Influenciador conquistou o público do reality show

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: 5 posicionamentos que fizeram de Juliano Floss o novo namoradinho do Brasil

Um dos discursos repetidos por diversos influenciadores digitais que topam se aventurar no Big Brother Brasil é a vontade de “furar a bolha”.

Alguns deles, porém, que entram na casa mais vigiada do Brasil sendo apenas personalidades da internet, não conseguem conquistar o famoso público do sofá e saem com a imagem desgastada.

Esse não é o caso de Juliano Floss, integrante do Camarote do BBB 26.

Leia também

Em menos de 15 dias, o tiktoker mudou a visão que alguns telespectadores do programa tinham dele e mostrou que não é apenas um cara que arrasa fazendo dancinhas que viralizam na web.

O catarinense recebeu elogios pelos posicionamentos que vem tendo até aqui, inclusive na polêmica protagonizada por Pedro.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.