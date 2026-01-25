BBB 26: 5 posicionamentos que fizeram de Juliano Floss o novo namoradinho do Brasil

Influenciador conquistou o público do reality show

Na Telinha - 25 de janeiro de 2026

Um dos discursos repetidos por diversos influenciadores digitais que topam se aventurar no Big Brother Brasil é a vontade de “furar a bolha”.

Alguns deles, porém, que entram na casa mais vigiada do Brasil sendo apenas personalidades da internet, não conseguem conquistar o famoso público do sofá e saem com a imagem desgastada.

Esse não é o caso de Juliano Floss, integrante do Camarote do BBB 26.

Em menos de 15 dias, o tiktoker mudou a visão que alguns telespectadores do programa tinham dele e mostrou que não é apenas um cara que arrasa fazendo dancinhas que viralizam na web.

O catarinense recebeu elogios pelos posicionamentos que vem tendo até aqui, inclusive na polêmica protagonizada por Pedro.

