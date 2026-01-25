BBB 26: Brigido se recusa a procurar Juliano e articula votos para evitar Paredão

Brother afirma que influenciador rompeu diálogo sem motivo e ajusta estratégia na casa

BBB 26: Brigido se recusa a procurar Juliano e articula votos para evitar Paredão

Neste domingo (25), Brigido afirmou que não pretende procurar Juliano Floss para esclarecer o afastamento entre os dois dentro do BBB 26.

Segundo o participante, o influenciador deixou de falar com ele sem apresentar qualquer justificativa, o que motivou a decisão de não buscar uma conversa.

O tema foi abordado em diálogo com Edilson Capetinha e Paulo Augusto, quando Brigido comentou a situação e explicou sua postura.

