BBB 26: casa escolhe Brigido e fecha Paredão com Matheus e Leandro
Votação deste domingo define terceira vaga da berlinda; eliminação será na terça
A casa do BBB 26 escolheu, neste domingo (25), Brigido como o terceiro nome do segundo Paredão da edição.
Com isso, a berlinda passa a ser formada por Brigido, Leandro e Matheus.
A eliminação está marcada para a próxima terça-feira (27).
A formação do Paredão teve início na quinta-feira (22), quando Babu Santana venceu a Prova do Líder e garantiu o poder de indicar diretamente um participante.