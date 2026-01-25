BBB 26: casa escolhe Brigido e fecha Paredão com Matheus e Leandro

Votação deste domingo define terceira vaga da berlinda; eliminação será na terça

Na Telinha - 25 de janeiro de 2026

A casa do BBB 26 escolheu, neste domingo (25), Brigido como o terceiro nome do segundo Paredão da edição.

Com isso, a berlinda passa a ser formada por Brigido, Leandro e Matheus.

A eliminação está marcada para a próxima terça-feira (27).

A formação do Paredão teve início na quinta-feira (22), quando Babu Santana venceu a Prova do Líder e garantiu o poder de indicar diretamente um participante.

