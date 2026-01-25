BBB 26: Matheus desafia Babu e revela voto em Ana Paula Renault: ""Cag… e andando"

Alvo principal do Paredão, o participante afirmou não temer a indicação e definiu quem deseja enfrentar na berlinda após troca de farpas

Neste domingo (25), uma conversa entre Matheus e Edilson na academia do BBB 26 reuniu declarações sobre o cenário do jogo, a possibilidade de indicação ao Paredão pelo líder Babu e o conflito com Ana Paula Renault.

O diálogo ocorreu em meio a um momento de tensão na casa, no qual Matheus aparece como um dos principais alvos dos participantes e também como o nome mais citado para a indicação direta do líder.

Durante a conversa, o brother demonstrou não demonstrar preocupação com a chance de ser colocado no Paredão por Babu.

