BBB 26: Sarah planeja embate com Ana Paula na formação do paredão
Ela falou sobre estratégia de jogo na tarde deste domingo (25)
No BBB 26, Sarah Andrade planeja um embate com Ana Paula Renault durante a formação de paredão neste domingo (25).
À tarde, ela falou sobre sua estratégia de jogo com Jonas Sulzbach e a possibilidade de anular o voto da rival na formação da berlinda.
Após a dinâmica das caixas-surpresa, realizada na sexta-feira (23), Sarah ganhou o poder de vetar o voto de alguém da casa.
Ana Paula, por sua vez, tem direito a um voto com peso dois.