BBB 26: Sarah planeja embate com Ana Paula na formação do paredão

Ela falou sobre estratégia de jogo na tarde deste domingo (25)

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Sarah planeja embate com Ana Paula na formação do paredão

No BBB 26, Sarah Andrade planeja um embate com Ana Paula Renault durante a formação de paredão neste domingo (25).

À tarde, ela falou sobre sua estratégia de jogo com Jonas Sulzbach e a possibilidade de anular o voto da rival na formação da berlinda.

Após a dinâmica das caixas-surpresa, realizada na sexta-feira (23), Sarah ganhou o poder de vetar o voto de alguém da casa.

Leia também

Ana Paula, por sua vez, tem direito a um voto com peso dois.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.