BBB 26: Sem Bate-Volta, Matheus é indicado por Babu ao segundo Paredão

Gaúcho se junta a Leandro na berlinda; casa define terceiro nome nesta noite

O líder Babu Santana indicou Matheus ao segundo Paredão do BBB 26 neste domingo (25).

Com a decisão, o participante se junta a Leandro, já confirmado na berlinda, enquanto a votação da casa definirá o terceiro nome.

A eliminação está marcada para a próxima terça-feira (27).

O ator conquistou a liderança após vencer a Prova do Líder na quinta-feira (22).

Em um primeiro momento, o ator cogitou indicar Brigido, mas a avaliação mudou ao longo dos dias.

