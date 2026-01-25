Coração Acelerado: João Raul rejeita armação de Naiane em noite isolada
Cantor frustra estratégia da influenciadora durante viagem a trabalho
Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, João Raul (Filipe Bragança) frustrará uma estratégia criada por Naiane (Isabelle Drummond) durante uma viagem profissional.
A influenciadora planeja uma situação para passar a noite com o cantor, mas não obtém o resultado esperado.
Os acontecimentos têm início quando João Raul assume um compromisso de trabalho com Naiane, a gravação de um comercial em Quedas Lindas.
Fica combinado que os dois viajarão em um jatinho particular da família Amaral.
O cantor convida Agrado (Isadora Cruz) para acompanhá-lo, mas ela recusa após receber um convite para se apresentar em Goiânia.