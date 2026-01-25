Coração Acelerado: Naiane dorme antes de ir pra cama com João Raul

Vilã fica com urticária por causa de banho de ervas, toma um antialérgico e apaga

Na Telinha Na Telinha -
Coração Acelerado: Naiane dorme antes de ir pra cama com João Raul

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Naiane (Isabelle Drummond) leva João Raul (Filipe Bragança) para uma cabana no meio do nada, tenta seduzi-lo, mas acaba dormindo por causa de um antialérgico antes de rolar alguma coisa entre eles dois.

A essa altura, o crush já terá assumido seu namoro com Agrado (Isadora Cruz), mas acaba obrigado a cumprir um compromisso de trabalho com a princesinha do country em outra cidade.

Leia conteúdo completo aqui.

Leia também

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.