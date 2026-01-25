Coração Acelerado: Naiane dorme antes de ir pra cama com João Raul
Vilã fica com urticária por causa de banho de ervas, toma um antialérgico e apaga
Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Naiane (Isabelle Drummond) leva João Raul (Filipe Bragança) para uma cabana no meio do nada, tenta seduzi-lo, mas acaba dormindo por causa de um antialérgico antes de rolar alguma coisa entre eles dois.
A essa altura, o crush já terá assumido seu namoro com Agrado (Isadora Cruz), mas acaba obrigado a cumprir um compromisso de trabalho com a princesinha do country em outra cidade.