Dona Déa dá em cima de Rômulo Estrela no Domingão: "Ia pegar"

Dona Déa não perdeu a oportunidade de fazer piada no Domingão.

A comentarista do programa, neste domingo (25), logo no início do programa.

Ela foi provocada por Ed Gama e deu uma resposta muito bem dada, o comparando a Rômulo Estrela, que estava participando da produção.

No novo quadro da atração, Luciano Huck ouviu parte da plateia gritando “lindo” e brincou, perguntando se era para Ed Gama, que ficou bravo ao ouvir o público respondendo que não.

Em seguida, o humorista deu uma cantada em Dona Déa dizendo que ela o achava lindo e a mulher respondeu no ato: “Eu não”.

