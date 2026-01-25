Idoso morre após sofrer choque elétrico e cair de escada em Anápolis
Samu foi acionado para primeiros socorros, mas não foi possível salvar vítima
Um idoso, de 75 anos, morreu na tarde deste domingo (25) após sofrer um acidente enquanto realizava um reparo na rede elétrica de uma residência, no bairro Bandeiras, em Anápolis.
De acordo com informações preliminares, a vítima, identificada como Valdivino Pires da Silva, tentava consertar a fiação quando sofreu uma descarga elétrica.
Com o choque, ele acabou caindo de uma escada e bateu a cabeça na calçada, ficando gravemente ferido.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e encontraram o idoso caído na via pública, já com intenso sangramento.
Apesar das tentativas de atendimento, o óbito foi constatado ainda no local por um médico da equipe.
A Polícia Militar também esteve na região para prestar apoio à ocorrência e realizar o isolamento da área. Os exames periciais necessários foram solicitados para apurar as circunstâncias do acidente.
O caso será acompanhado pelas autoridades competentes para a adoção dos procedimentos legais.
