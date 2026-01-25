Idoso morre após sofrer choque elétrico e cair de escada em Anápolis

Samu foi acionado para primeiros socorros, mas não foi possível salvar vítima

Augusto Araújo - 25 de janeiro de 2026

Idoso, de 75 anos, morreu após sofrer choque e cair de escada. (Foto: Reprodução/Instagram)

Um idoso, de 75 anos, morreu na tarde deste domingo (25) após sofrer um acidente enquanto realizava um reparo na rede elétrica de uma residência, no bairro Bandeiras, em Anápolis.

De acordo com informações preliminares, a vítima, identificada como Valdivino Pires da Silva, tentava consertar a fiação quando sofreu uma descarga elétrica.

Com o choque, ele acabou caindo de uma escada e bateu a cabeça na calçada, ficando gravemente ferido.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e encontraram o idoso caído na via pública, já com intenso sangramento.

Apesar das tentativas de atendimento, o óbito foi constatado ainda no local por um médico da equipe.

A Polícia Militar também esteve na região para prestar apoio à ocorrência e realizar o isolamento da área. Os exames periciais necessários foram solicitados para apurar as circunstâncias do acidente.

O caso será acompanhado pelas autoridades competentes para a adoção dos procedimentos legais.

