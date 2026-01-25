Quem Babu vai indicar ao paredão no BBB 26? Líder expõe estratégia

Líder da semana, Babu Santana abriu o jogo e expôs suas estratégias de jogo durante a festa na madrugada deste domingo (25) no BBB 26.

Em conversa com Juliano Floss, ele avaliou a possibilidade de indicar Matheus Moreira ou um outro participante para o paredão desta noite.

“Eu ainda estou na dúvida cruel.

Porque ele vai no Paredão com o Matheus, e eu acho que o Matheus sai.

Aí eu arrumo um caô para mim”, refletiu Babu.

“Capaz dele ficar forte”, acrescentou Juliano.

