Quem Babu vai indicar ao paredão no BBB 26? Líder expõe estratégia
“Eu ainda estou na dúvida cruel”, admitiu o brother durante a festa
Líder da semana, Babu Santana abriu o jogo e expôs suas estratégias de jogo durante a festa na madrugada deste domingo (25) no BBB 26.
Em conversa com Juliano Floss, ele avaliou a possibilidade de indicar Matheus Moreira ou um outro participante para o paredão desta noite.
“Eu ainda estou na dúvida cruel.
Porque ele vai no Paredão com o Matheus, e eu acho que o Matheus sai.
Aí eu arrumo um caô para mim”, refletiu Babu.
“Capaz dele ficar forte”, acrescentou Juliano.