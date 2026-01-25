Três Graças: Ferette sofre atentado e Misael é flagrado armado

Viúvo entrega o revólver para Gilmar antes de ser revistado pela polícia

Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) é alvejado durante evento na Chacrinha, mas não chega a se ferir.

Gilmar (Amaury Lorenzo) percebe que Misael (Belo) está armado e toma o revólver do viúvo antes dele ser revistado pela polícia.

Consuelo (Viviane Araujo) já havia avisado Joaquim (Marcos Palmeira) e o bando de justiceiros de que o ex-namorado comprou um revólver para matar o vilão.

Pressionado, o morador da comunidade entregou o objeto para o compadre.

