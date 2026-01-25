Três Graças vira caso de polícia após revelação e muda decisão de Lígia
Confissão de Gerluce interrompe denúncia envolvendo escultura escondida em ferro-velho
Lígia (Dira Paes) descobrirá que a estátua de Três Graças está escondida no ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira).
Ao tomar conhecimento do local onde a escultura se encontra, ela decidirá denunciar o ex-namorado, a quem atribuirá a responsabilidade pelo crime.
Diante da decisão da mãe, Gerluce (Sophie Charlotte) optará por revelar seu envolvimento no caso.
Após saber da descoberta feita por Lígia, Gerluce irá até o distrito policial, onde a mãe estará prestes a relatar o caso a Paulinho (Romulo Estrela).
Claro que haverá muita confusão e medo entre os personagens.