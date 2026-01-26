Após alfinetada, Ana Maria Braga manda recado para âncoras da Globo; vídeo

Na semana passada, jornalistas da RBS TV, afiliada no Rio Grande do Sul, reclamaram por entrar no ar com atraso devido à duração Mais Você

Após levar uma alfinetada, na semana passada, Ana Maria Braga mandou nesta segunda-feira (26) um recado para âncoras da RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul.

Na última sexta-feira (23), os apresentadores do Jornal do Almoço reclamaram por entrar no ar mais tarde devido a um atraso do Mais Você.

Antes de encerrar o programa, Ana Maria Braga mandou um recado para os âncoras: “Quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da RBS, lá do Rio Grande do Sul.

Vou mandar pão de queijo para todo mundo aí”.

