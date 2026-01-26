Após Volta por Cima, Jéssica Ellen firma acordo de longo prazo com a Globo
Ela entra para o banco de talentos
Jéssica Ellen fechou contrato de longo prazo com a Globo.
Depois de protagonizar Volta por Cima (2024, a atriz foi uma das exceções a assinar um acordo com a emissora.
A informação é da coluna Play, do jornal O Globo desta segunda-feira (26).
A atriz tem carreira ascendente na TV desde a estreia em Malhação (2012).
O papel de maior destaque até então veio como a professora Camila de Amor de Mãe (2019-21).