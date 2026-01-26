Após Volta por Cima, Jéssica Ellen firma acordo de longo prazo com a Globo

Ela entra para o banco de talentos

Na Telinha Na Telinha -
Após Volta por Cima, Jéssica Ellen firma acordo de longo prazo com a Globo

Jéssica Ellen fechou contrato de longo prazo com a Globo.

Depois de protagonizar Volta por Cima (2024, a atriz foi uma das exceções a assinar um acordo com a emissora.

A informação é da coluna Play, do jornal O Globo desta segunda-feira (26).

Leia também

A atriz tem carreira ascendente na TV desde a estreia em Malhação (2012).

O papel de maior destaque até então veio como a professora Camila de Amor de Mãe (2019-21).

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.