Babu sai em defesa de Juliano e detona Gabriela no BBB 26: "Ele não gritou com ela"

Ator teve uma conversa com aliada da sister

Na Telinha - 26 de janeiro de 2026

No BBB 26, Babu Santana saiu em defesa de Juliano Floss e reclamou do comportamento de Gabriela.

Na madrugada desta segunda-feira (26), os brothers tiveram uma discussão acalorada, mas o ator garantiu que o influenciador digital não gritou com a vendedora ambulante.

Em conversa com Chaiany na varanda da casa mais vigiada do Brasil, o Líder da semana destacou que sabe que as duas são amigas, mas não gostou do comportamento da ex-casal de Vidro.

“É sério, cara.

Eu preciso arrumar uma treta nesse jogo, porque eu gosto de todo mundo, até de quem eu não gosto.

Só acho que é chato”, admitiu ele.

