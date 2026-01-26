BBB 26: Alberto revela que cogita apontar Ana Paula no Sincerão
Empresário fez uma análise sobre o jogo da jornalista em conversa com Brigido e Matheus
Em conversa com Brigido e Matheus no BBB 26, Alberto Cowboy revelou que está pensando em apontar Ana Paula Renault no Sincerão desta segunda-feira (26).
Para o veterano, a colega tem cometido muitas falhas no jogo.
“Marcelo quando chegou endeusou ela e trouxa ela para o quarto.
Acho que aos poucos, até ele percebeu que não ia ficar debaixo da asa dela.
Aí foi saindo, com isso ele levou e também afastou um pouco as meninas”, afirmou o mineiro.