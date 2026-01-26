BBB 26: Alberto revela que cogita apontar Ana Paula no Sincerão

Empresário fez uma análise sobre o jogo da jornalista em conversa com Brigido e Matheus

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Alberto revela que cogita apontar Ana Paula no Sincerão

Em conversa com Brigido e Matheus no BBB 26, Alberto Cowboy revelou que está pensando em apontar Ana Paula Renault no Sincerão desta segunda-feira (26).

Para o veterano, a colega tem cometido muitas falhas no jogo.

“Marcelo quando chegou endeusou ela e trouxa ela para o quarto.

Leia também

Acho que aos poucos, até ele percebeu que não ia ficar debaixo da asa dela.

Aí foi saindo, com isso ele levou e também afastou um pouco as meninas”, afirmou o mineiro.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.