BBB 26: Ana Paula Renault diz ser alvo no ao vivo antes do Sincerão

Participante conversa com Breno e Alberto Cowboy e afirma que colegas a provocam em momentos televisionados

Na noite desta segunda-feira (26), uma conversa entre Ana Paula Renault, Breno e Alberto Cowboy chamou atenção no BBB 26 ao abordar os efeitos do Sincerão, dinâmica exibida ao vivo que costuma provocar embates diretos entre os participantes.

O diálogo ocorreu logo antes da realização da atividade e trouxe à tona a percepção de Ana Paula sobre sua exposição nos momentos televisionados do programa.

