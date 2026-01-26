BBB 26: Babu justifica indicação de Matheus: "Foi duro"
Ator e bancário tiveram uma conversa após a formação do paredão
Após indicar Matheus ao segundo paredão do BBB 26, Babu Santana teve uma conversa com o pipoca no jardim da casa mais vigiada do Brasil.
O veterano justificou a sua decisão e admitiu que não a tomou com satisfação.
“É um voto que eu jamais queria ter feito”, afirmou o ator.
“A minha tristeza só foi se você realmente concordou com o que estavam falando”, desabafou o bancário.
“Tinha outras coisas também.
Eu vou sempre te aconselhar.
Eu não me afastei de você.
Você se isolou”, explicou o Babu.