BBB 26: Babu justifica indicação de Matheus: "Foi duro"

Ator e bancário tiveram uma conversa após a formação do paredão

Na Telinha - 26 de janeiro de 2026

Após indicar Matheus ao segundo paredão do BBB 26, Babu Santana teve uma conversa com o pipoca no jardim da casa mais vigiada do Brasil.

O veterano justificou a sua decisão e admitiu que não a tomou com satisfação.

“É um voto que eu jamais queria ter feito”, afirmou o ator.

“A minha tristeza só foi se você realmente concordou com o que estavam falando”, desabafou o bancário.

“Tinha outras coisas também.

Eu vou sempre te aconselhar.

Eu não me afastei de você.

Você se isolou”, explicou o Babu.

