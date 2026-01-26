BBB 26: Babu justifica indicação de Matheus: "Foi duro"

Ator e bancário tiveram uma conversa após a formação do paredão

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Babu justifica indicação de Matheus: "Foi duro"

Após indicar Matheus ao segundo paredão do BBB 26, Babu Santana teve uma conversa com o pipoca no jardim da casa mais vigiada do Brasil.

O veterano justificou a sua decisão e admitiu que não a tomou com satisfação.

“É um voto que eu jamais queria ter feito”, afirmou o ator.

Leia também

“A minha tristeza só foi se você realmente concordou com o que estavam falando”, desabafou o bancário.

“Tinha outras coisas também.

Eu vou sempre te aconselhar.

Eu não me afastei de você.

Você se isolou”, explicou o Babu.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.