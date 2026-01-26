BBB 26: Brigido sugere deixar Ana Paula de lado e partir para cima de Juliano

O brother revelou a Gabriela que está cogitando novos alvos no jogo

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Brigido sugere deixar Ana Paula de lado e partir para cima de Juliano

Em conversa com Gabriela a respeito do segundo paredão do BBB 26 – ele enfrenta Leandro e Matheus na berlinda -, Brigido revelou revelou que já tem um novo alvo em vista caso permaneça no jogo.

O empreendedor contou que vai deixar Ana Paula Renault momentaneamente de lado e partir para cima de Juliano Floss.

“Quero indicar alguém que sofra com o paredão, entenda que aqui não é para brincar”, falou o manauara, se referindo ao tiktoker.

Leia também

Em seguida, o pipoca criticou outro adversário.

“Para mim, o Leandro é o mais contraditório.

O cara que falou que era meu amigo, ria comigo.

Virou as costas e ainda fala de mim pelas costas.

Traíra”, disparou.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.