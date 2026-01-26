BBB 26: Brigido sugere deixar Ana Paula de lado e partir para cima de Juliano
O brother revelou a Gabriela que está cogitando novos alvos no jogo
Em conversa com Gabriela a respeito do segundo paredão do BBB 26 – ele enfrenta Leandro e Matheus na berlinda -, Brigido revelou revelou que já tem um novo alvo em vista caso permaneça no jogo.
O empreendedor contou que vai deixar Ana Paula Renault momentaneamente de lado e partir para cima de Juliano Floss.
“Quero indicar alguém que sofra com o paredão, entenda que aqui não é para brincar”, falou o manauara, se referindo ao tiktoker.
Em seguida, o pipoca criticou outro adversário.
“Para mim, o Leandro é o mais contraditório.
O cara que falou que era meu amigo, ria comigo.
Virou as costas e ainda fala de mim pelas costas.
Traíra”, disparou.