BBB 26: Brigido tenta fazer a cabeça de Chaiany contra Ana Paula: "Caráter em cheque"

Integrante do movimento legendários trocou uma ideia com a sister e Gabriela

Desafeto declarado de Ana Paula Renault no BBB 26, Brigido procurou Chaiany para conversar na tarde desta segunda-feira (26) e tentou fazer a cabeça da sister contra a jornalista.

No papo, do qual Gabriela também participou, o brother voltou a falar do caráter da veterana.

“Eu não fujo dos embates, eu estou desde o primeiro momento indo atrás do jogo.

Eu não falto com educação, não passo por cima dos meus valores com ninguém, mesmo com a Ana Paula.

Você nunca vai me ver gritando, xingando, rebaixando, falando de assuntos que não deveria falar.

Porque Ana Paula é mulher, merece ser respeitada, mesmo que ela seja uma mulher, um ser humano do jeito que ela mostra aqui”, disparou o manauara.

