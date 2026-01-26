BBB 26: Edilson Capetinha diz que Leandro é submisso e está sendo usado por Ana Paula
Ex-jogador de futebol comentou sobre o brother com Alberto Cowboy
Em conversa com Alberto Cowboy no BBB 26, Edilson Capetinha deu uma opinião polêmica sobre a relação de Ana Paula Renault e Leandro.
Para o ex-jogador de futebol, a jornalista está apenas usando o colega de confinamento, que seria submisso à ela.
“A Ana Paula, acho que já largou o boneco”, soltou o baiano.
“Tipo, deixou ele mais de lado?”, perguntou o veterano.
“Ela só está usando ele quando precisa, sabe?”, diz.
“Fico triste, é um cara bom, vem da periferia…”, seguiu o atleta.