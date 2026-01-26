BBB 26: Juliano Floss e Gabriela batem boca após voto: "Para de show que você não é a Xuxa"
Sister resolveu dar um pito no namorado de Marina Sena na frente de todos
Juliano Floss e Gabriela se desentenderam na madrugada desta segunda-feira (26) no BBB 26.
Tudo começou quando a sister aproveitou a presença do namorado de Marina Sena na área externa para dar um pito no brother.
“Ô Juliano, você está com o ego inflado, hein?
De ficar gritando ‘Gabriela’, você acha que está falando com quem para gritar comigo daquele jeito?”, questionou a vendedora ambulante.
Ao ver a cena, Babu Santana reagiu.
“Do nada, gente?”, indagou.