BBB 26: Juliano Floss e Gabriela batem boca após voto: "Para de show que você não é a Xuxa"

Sister resolveu dar um pito no namorado de Marina Sena na frente de todos

Na Telinha - 26 de janeiro de 2026

Juliano Floss e Gabriela se desentenderam na madrugada desta segunda-feira (26) no BBB 26.

Tudo começou quando a sister aproveitou a presença do namorado de Marina Sena na área externa para dar um pito no brother.

“Ô Juliano, você está com o ego inflado, hein?

De ficar gritando ‘Gabriela’, você acha que está falando com quem para gritar comigo daquele jeito?”, questionou a vendedora ambulante.

Ao ver a cena, Babu Santana reagiu.

“Do nada, gente?”, indagou.

