BBB 26: Juliano ouve conversa e conta a Ana Paula: "Muito cobra"
Jornalista não escondeu o quanto ficou chocada com a descoberta
A formação do segundo paredão do BBB 26, que resultou em Brigido, Leandro e Matheus na berlinda, proporcionou momentos inesperados.
Após colocar Sol Vega em sua final, Jordana surpreendeu e votou na veterana.
Na academia, em conversa com Ana Paula Renault, Juliano Floss revelou que escutou, sem querer, uma conversa entre as duas aliadas, na qual a advogada pedia perdão à ex-BBB 4.
A atriz não escondeu o incômodo com a descoberta.