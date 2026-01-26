BBB 26: Juliano ouve conversa e conta a Ana Paula: "Muito cobra"

Repelente caseiro: misturinha simples e poderosa ajuda a afastar mosquitos gastando pouco de forma fácil e rápida

O que significa preferir ficar em casa em vez de sair com os amigos? Segundo a psicologia

Casos de câncer de pele saltam de 4 mil para mais de 72 mil em 10 anos

BBB 26: Marcelo diz que foi usado por Ana Paula e Maxiane chama a sister de cobra

BBB 26: Juliano Floss e Gabriela batem boca após voto: "Para de show que você não é a Xuxa"

BBB 26: Brigido sugere deixar Ana Paula de lado e partir para cima de Juliano

Todos os direitos reservados ao Portal 6 - Copyright © 2015 - 2026 - Intos