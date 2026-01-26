BBB 26: Marcelo diz que foi usado por Ana Paula e Maxiane chama a sister de cobra

Médico e influencer teceram várias críticas à jornalista após a formação do paredão

BBB 26: Marcelo diz que foi usado por Ana Paula e Maxiane chama a sister de cobra

Ana Paula Renault entrou na mira de Maxiane e Marcelo no BBB 26.

Em conversa na área externa, o médico comentou que a jornalista se afastou de todo mundo e afirmou que “gostava muito” dela.

Ao mesmo tempo, a sister chamou a loira de “cobra”.

“Tu percebeu quando os quatro [do Quarto Branco] chegaram, como ela fez?

Ela abraça…

sabe por quê?

Porque ela tem quatro votos a favor dela”, acusou a pernambucana.

O brother, porém, discordou da avaliação.

“Ela foi, nitidamente, em pessoas que ela enxerga potencial”, disse.

