BBB 26: Marcelo diz que foi usado por Ana Paula e Maxiane chama a sister de cobra
Médico e influencer teceram várias críticas à jornalista após a formação do paredão
Ana Paula Renault entrou na mira de Maxiane e Marcelo no BBB 26.
Em conversa na área externa, o médico comentou que a jornalista se afastou de todo mundo e afirmou que “gostava muito” dela.
Ao mesmo tempo, a sister chamou a loira de “cobra”.
“Tu percebeu quando os quatro [do Quarto Branco] chegaram, como ela fez?
Ela abraça…
sabe por quê?
Porque ela tem quatro votos a favor dela”, acusou a pernambucana.
O brother, porém, discordou da avaliação.
“Ela foi, nitidamente, em pessoas que ela enxerga potencial”, disse.